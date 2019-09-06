قمة ثنائية بين كوريا الجنوبية ولاوس لمناقشة التعاون الثنائي والإقليمي

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اجتماع قمة مع نظيره اللاوسي لمناقشة التعاون الثنائي والإقليمي.وخلال قمة الخميس في فينتيان -عاصمة لاوس- قيم الرئيسان التعاون السابق بين البلدين قبل الذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية التي تحل العام القادم.واتفق الزعيمان على وجود إمكانات كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية من خلال التآزر بين سياسة سيول الجنوبية الجديدة ومشروعات التنمية الوطنية في لاوس، واتفقا على تعزيز وتسريع التعاون ذي الصلة.وناقشا على وجه التحديد سبل تعزيز التعاون بشأن خطة لاوس لتطوير المناطق الزراعية ونهر الميكونغ.كما أعربا عن أملهما في أن تساعد القمة الخاصة التي ستعقد في بوسان هذا العام بين كوريا الجنوبية والدول الأعضاء في الآسيان إلى تعزيز العلاقات الثنائية.وقد شكر "مون" وهو أول رئيس كوري جنوبي يزور لاوس الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لدعمها لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، كما أشاد رئيس لاوس بجهود سيول لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل وإقامة السلام الدائم في المنطقة.