المعسكر الحاكم يناقش إصلاح نظام القبول بالجامعات

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من المقرر أن يناقش المعسكر الحاكم في كوريا الجنوبية كيفية إصلاح نظام القبول في الجامعات، وسط المزاعم بوجود مخالفات أكاديمية تحيط بابنة وزير العدل المرشح.ويخطط الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة والمكتب الرئاسي لعقد اجتماع مشترك اليوم الجمعة. وسوف يناقش ممثلون عن كل طرف بما في ذلك وزيرة التعليم "يو إيون هيه" تدابير تعزيز الشفافية.وقبل الشروع في جولته الآسيوية يوم الأحد الماضي، أصدر الرئيس "مون جيه إين" تعليماته إلى المسؤولين بمراجعة نظام القبول الجامعي، ليس فقط للاستجابة إلى الجدل الدائر حول ابنة وزير العدل المرشح، ولكن لتغيير النظام بشكل أساسي لتحقيق المصلحة.كما كشفت وزيرة التعليم أول أمس الأربعاء أن الحكومة ستهتم اهتمامًا خاصًا بالشفافية والعدل في إعادة النظر في عملية القبول الجامعية.وقد اتهمت ابن وزير العدل المرشح منذ ترشيح والدها بأنها قامت بتضخيم إنجازاتها الدراسية للالتحاق بالجامعات المرموقة.