أساتذة جامعيون محافظون يطالبون بسحب ترشيح وزير العدل المرشح

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طالبت مجموعة من أساتذة الجامعات المحافظين السابقين والحاليين بسحب ترشيح "تشو كوك" لمنصب وزير العدل.وقد أصدر الأساتذة بقيادة الأستاذ الفخري في جامعة "ميونغ جي" "تش دونغ كون" والأستاذ "لي بيونغ تيه" من جامعة "كيست" بيانًا مشتركًا في مؤتمر صحفي عقد في سيول أمس الخميس.وفي البيان، طالبوا "تشو" أن يعفي نفسه من الترشيح، مشيرين إلى المزاعم المحيطة به وبأسرته. كما دعوا الحكومة إلى إجراء تحقيق خاص في هذه الادعاءات، وانتقد الأساتذة إدارة "مون جيه إين"، متهمين إياها بالغطرسة والغرور.وقد وقع ما مجموعه 196 أستاذًا من 85 جامعة في جميع أنحاء البلاد على البيان.