الشمال يطالب الأمم المتحدة بتخفيض حجم موظفي الإعانة

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قالت الأمم المتحدة أمس الخميس إن كوريا الشمالية طالبت بتخفيض عدد موظفيها في الدولة الشيوعية بحلول نهاية العام.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" في مؤتمر صحفي دوري إن الأمم المتحدة تتفاوض مع كوريا الشمالية بشأن مسألة تخفيض عدد موظفي المساعدات الدولية.وقد ذكرت رويترز في اليوم السابق أن "كيم تشانغ مين"، الأمين العام للجنة التنسيق الوطنية لكوريا الشمالية، طلب في خطاب الشهر الماضي أن تقلل الأمم المتحدة من وجودها في الشمال.وطالب كيم بتحقيق ذلك قبل نهاية العام، قائلًا إن البرامج التي تدعمها الأمم المتحدة فشلت في تحقيق النتائج المرجوة بسبب تسييس مساعدات الأمم المتحدة من قبل "القوات المعادية".وطالب المسؤول الكوري الشمالي بأن يتم تخفيض عدد الموظفين الدوليين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من ستة إلى واحد أو اثنين، وموظفي منظمة الصحة العالمية من ستة إلى أربعة، وموظفي اليونيسف من 13 إلى 12 أو 11، وذلك بحلول نهاية العام.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة أن مواصلة المستويات الحالية أمر حيوي لضمان استمرار دعم الأمم المتحدة للأمن الغذائي، وبرامج المياه والتغذية، وكذلك تعبئة الموارد.