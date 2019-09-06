سيول تدعو إلى التعاون الدولي لمعالجة المياه الملوثة لمفاعل فوكوشيما

Photo : KBS News

قالت وزارة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات ولجنة والسلامة والأمن النووي أمس الخميس إنهما قامتا بتوجيه رسالة إلى المنظمة الدولية للطاقة الذرية دعتها فيها إلى التعاون في ضمان الأمن الدولي بشأن معالجة المياه الملوثة لمفاعل محطة "فوكوشيما" النووية اليابانية .وأكدتا على أهمية التعاون الدولي، نظرا لاحتمال تأثير معالجة مياه "فوكوشيما" الملوثة نوويا على النظام البيئي في العالم.وعبرت الحكومة الكورية في هذه الرسالة عن قلقها العميق من خطة اليابان للتخلص من مياه مفاعل "فوكوشيما" الملوثة بعناصر مشعة من خلال ضخها المباشر في المحيط الهادئ.وطالبت المنظمة الدولية بلعب دور ريادي في حل هذه القضية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بضمان أمن الطاقة النووية، والدول المعنية، بما في ذلك الصين وتايوان وروسيا والولايات المتحدة وكندا.وقال مسؤول في اللجنة الكورية للسلامة والأمن النووي إن حكومة طوكيو مازالت متمسكة بموقفها الداعي إلى التخلص من المياه الملوثة من خلال ضخها في المحيط الهادئ.ومن جهة ثانية، يشارك وفد حكومي كوري مكون من مسؤولي وزارتي العلوم والخارجية ولجنة السلامة والأمن النووي في مؤتمر الجمعية العامة للمنظمة الدولية للطاقة الذرية الذي سيقام في فيانا عاصمة النمسا اعتبارا من يوم السادس عشر من سبتمبر لتعريف الدول الأعضاء في المنظمة بقضية معالجة المياه الملوثة.