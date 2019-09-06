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السياسية

زيادة معدلات المعارضة ضد تعيين وزير العدل المرشح

Write: 2019-09-06 13:06:38Update: 2019-09-06 15:11:59

زيادة معدلات المعارضة ضد تعيين وزير العدل المرشح

Photo : YONHAP News

تشهد معدلات المعارضة ضد تعيين "تشو كوك" لمنصب وزير العدل زيادة مستمرة.
وطبقا لنتائج جولة رابعة من استطلاعات الرأي العام أجرتها شركة "ريال ميتر" على 501 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات المعارضة ضد تعيين "تشو" إلى نسبة 56.2% ، بزيادة قدرها 4.7% مقارنة بالجولة السابقة.
أما معدلات التأييد فبلغت 40.1%، بانخفاض نسبته 6%، حيث توسع الفرق بين معدلات المعارضة والتأييد لمستوى 16.1% بعد أن كان في حدود 15.3% خلال الجولة الأولى من الاستطلاعات، و12%  خلال الجولة الثانية ، و5.4% في الجولة الثالثة.
ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 4.4%.
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