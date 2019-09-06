زيادة معدلات المعارضة ضد تعيين وزير العدل المرشح

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تشهد معدلات المعارضة ضد تعيين "تشو كوك" لمنصب وزير العدل زيادة مستمرة.وطبقا لنتائج جولة رابعة من استطلاعات الرأي العام أجرتها شركة "ريال ميتر" على 501 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات المعارضة ضد تعيين "تشو" إلى نسبة 56.2% ، بزيادة قدرها 4.7% مقارنة بالجولة السابقة.أما معدلات التأييد فبلغت 40.1%، بانخفاض نسبته 6%، حيث توسع الفرق بين معدلات المعارضة والتأييد لمستوى 16.1% بعد أن كان في حدود 15.3% خلال الجولة الأولى من الاستطلاعات، و12% خلال الجولة الثانية ، و5.4% في الجولة الثالثة.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 4.4%.