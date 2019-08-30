ضبط 100 ألف قنينة فودكا كانت في طريقها إلى كوريا الشمالية

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قالت لجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي في تقرير كشفت عنه أمس الخميس إن بيونغ يانغ تستمر في استيراد سلع الرفاهية.وتحظر العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، والمرتبطة ببرامجها للأسلحة النووية والصواريخ، تصدير العديد من سلع الرفاهية إلى بيونغ يانغ.ومن بين تلك السلع التي استوردتها كوريا الشمالية رغم الحظر ، سيارة "ميرسيدس مايباخ إس 600" التي استخدمها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال زيارته لفيتنام لحضور الجولة الثانية من محادثات القمة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في شهر فبراير الماضي.وأشار التقرير إلى أن إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد ضبطت شحنة من مشروب فودكا من روسيا البيضاء تحتوي على 15 ألفا و600 قنينة ، وشحنة ضخمة أخرى من مشروب الفودكا الروسية تحتوى على 90 ألف قنينة، في شهر نوفمبر من العام الماضي وشهر فبراير هذا العام على التوالي، حيث كانت هاتان الشحنتان اللتان تبلغ قيمتهما 41 ألف دولار يعتقد أنهما في طريقهما إلى كوريا الشمالية.وقال التقرير إن كوريا الشمالية تواصل بيع حق صيد الأسماك داخل مياهها لسفن دولة ثالثة من أجل كسب العملات الأجنبية.