كوريا الشمالية تطلب خفض عناصر الأمم المتحدة الموجودين على أراضيها

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قال المتحدث باسم الأم المتحدة "ستيفان دوجاريك" أمس الخميس إن كوريا الشمالية طلبت خلال شهر أغسطس الماضي من الأمم المتحدة خفض عدد من عناصرها الموجودين فيها بحلول نهاية هذا العام.وأضاف أن الأمم المتحدة تجري مناقشة بهذا الشأن مع الجانب الكوري الشمالي.وأكد "دوجاريك" في موجزه الصحفي على ضرورة الحفاظ على العدد الحالي لعناصر الأمم المتحدة في كوريا الشمالية، لضمان الدعم المستمر لبرامج المساعدة الغذائية ومياه الشرب للمحتاجين، مشيرا إلى أن عديد العناصر الموجودين في كوريا الشمالية قد تم خفضهم.وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء يوم الأربعاء الماضي أن مدير قسم شؤون المنظمات العالمية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية "كيم تشانغ مين" قد بعث برسالة إلى الأمم المتحدة يوم الحادي والعشرين من شهر أغسطس الماضي، أوضح فيها أن البرامج التي تدعمها الأمم المتحدة لم تعط النتائح المتوقعة منها بسبب تسييس قوى معادية لمساعدات الأمم المتحدة.وطالبت بيونغ يانغ في هذه الرسالة بتخفيض عدد عناصر الأمم المتحدة من 6 إلى عنصرواحد أو اثنين، وعدد عناصر منظمة الصحة العالمية من 6 إلى 4 ، وعدد عناصر منظمة "اليونسيف" من 13 إلى عنصر واحد أو اثنين حتى نهاية هذا العام.