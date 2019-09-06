الحكومة تخصص تريليون وون من ميزانية العام القادم في دعم الصادرات

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خصصت الحكومة الكورية أكثر من تريليون وون من ميزانية العام القادم في دعم صادرات البلاد للعام القادم.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم الدعم الحكومي للصادرات تريليون وون.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة في اجتماع عقدته اليوم الجمعة مع اتحاد التجارة الكوري لتنسيق الإستراتيجية التجارية إنها ستنفق تريليونا و73 مليار وون لدعم الصادرات في العام القادم.وكانت الحكومة قد قامت في شهر يوليو الماضي بتخصيص 116.8 مليار وون من الميزانية الإضافية ضمن الجهود الرامية إلى إحياء الصادرات الكورية التي عانت من هبوط حجمها للشهر التاسع على التوالي منذ نهاية العام الماضي.وأضافت الوزارة أن المبالغ المخصصة سيتم إنفاقها في الإصلاح الهيكلي لسوق الصادرات، بما في ذلك استعادة حيوية الصادرات وتنويع الأسواق أمام الصادرات الكورية.