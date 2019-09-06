الرئيس الكوري مون جيه إين يختتم جولته الآسيوية

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قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الخميس بزيارة لموقع العمل في بناء السد والطريق والحديقة في ضفة نهر"ميكونغ" على هامش زيارته للاوس التي تعد المحطة الأخيرة من جولته الآسيوية التي شملت كلا من تايلاند وميانمار ولاوس.والجدير بالذكر أن مشروع نهر"ميكونغ" في لاوس يجرى بدعم مالي تقدمه الحكومة الكورية من خلال صندوق التعاون الاقتصادي الخارجي.وأعرب الرئيس "مون" عن أمله في أن تتحقق معجزة نهر"ميكونغ" مثل معجزة نهر"هان" التي حققتها كوريا الجنوبية.وقال إن حكومة سيول ستقوم بتقاسم الخبرات التي اكتسبتها كوريا في مجالات التنمية الاقتصادية والريفية مع لاوس، معربا عن استعداد كوريا لتقديم الدعم لمشروعات بناء الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية والموانئ في لاوس.وسيعود الرئيس "مون" إلى البلاد اليوم الجمعة بعد اختتام جولته الآسيوية التي استغرقت أسبوعا.