مصاعب تواجه خطة تقديم المساعدات الغذائية لكوريا الشمالية

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قالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إنه من الصعب تنفيذ عملية تقديم مساعدات غذائية من الأرز لكوريا الشمالية كما هو مخطط لها .وبرر نائب المتحدث باسم وزارة التوحيد "كيم أون هان" في موجزه الصحفي اليوم الجمعة صعوبة تنفيذ تلك الخطة بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري بالإجراءات التي يجب اتخاذها لتقديم المساعدات الغذائية لكوريا الشمالية، بما فيها المباحثات مع برنامج الغذاء العالمي وكوريا الشمالية، وإيجار سفينة تتولى نقل المساعدات.وأعرب نائب المتحدث عن أمل الوزارة في إجراء مباحثات مع برنامج الغذاء العالمي وكوريا الشمالية بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن وبشكل سلس.وكانت كوريا الجنوبية قد خططت لتقديم 50 ألف طن من الأرز في شكل مساعدات غذائية للشمال بحلول شهر سبتمبر الجاري، لكن كوريا الشمالية رفضت قبول هذه المساعدات في شهر يوليو الماضي احتجاجا عل المناورات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة.وتبين أن برنامج الغذاء العالمي قد طالب بيونغ يانغ بإبداء موقفها الرسمي بشأن المساعدات الغذائية، إلا أنها لم تستجب حتى الآن لهذه المطالبة.وبخصوص الكلمة التي ألقاها نائب رئيس الوزراء الكوري الشمالي "ري ريونغ نام" خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، والتي أكد فيها على عدم استئناف الحوار بين الكوريتين دون التزام كوريا الجنوبية بما ينص عليه البيان المشترك الصادر في القمة الكورية، قال نائب المتحدث باسم وزارة التوحيد إن الوزارة ستتخذ الإجراءات لتنفيذ الاتفاق بناء على الثقة المتبادلة بين الكوريتين.