تواصل الجدل بين سيول وطوكيو بشأن إنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية

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يتواصل الجدل قائما بين كوريا الجنوبية واليابان حول القرار الذي اتخذته سيول والقاضي بإنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو.وعبر"ساتوشي موريموتو" رئيس جامعة "داكوشيوكو" اليابانية ووزير الدفاع الياباني الأسبق الذي شارك في حوار سيول الأمني ضمن الوفد الياباني عن قلقه من القرار الكوري.وأضاف "موريموتو" أن قرار سيول قد جاء في الوقت الذي تشكل فيه كوريا الشمالية تهديدا من خلال شن استفزازات، مشيرا إلى استمرار بيونغ يانغ في إطلاق الصواريخ.وقال إن قضية اتفاق تبادل المعلومات العسكرية والقضية الاقتصادية بين البلدين تعتبران قضيتين منفصلتين، مؤكدا احتمال حدوث تغيير خطير في التعاون الأمني الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.وقال "موريموتو" إن اليابان كانت تسعى لتوقيع اتفاق لتبادل المعلومات العسكرية مع كوريا الجنوبية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الأمنية بين سيول وطوكيو.ومن جانبه، قال نائب وزير الدفاع الكوري "بارك جيه مين" إن اليابان هي التي صنفت كوريا الجنوبية دولة غير موثوق بها في الشؤون الأمنية، مشيرة إلى مسؤولة طوكيو عن إنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية.وأضاف أن الحكومة اليابانية قد اتخذت قرارا بتشديد قيودها على تصدير بعض المنتجات عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية احتجاجا على الحكم الذي أمرت به المحكمة العليا الكورية الشركات اليابانية بتقديم تعويضات لضحايا العمل القسري الكورييين خلال الحرب العالمية الثانية.وأكد "بارك" أن الحكومة الكورية مستعدة لإعادة النظر في قرارها بإنهاء الاتفاق، إذا سحبت اليابان قرارها بفرض قيود تجارية ضد سيول.