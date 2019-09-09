مسؤول ياباني يحمّل كوريا مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين

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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" إن كوريا الجنوبية مسؤولة عن تدهور العلاقات مع اليابان.ووفقا لتقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أمس الأحد، أدلى "سوغا" بهذه التصريحات في أثناء ظهوره في برنامج على تلفزيون "أساهي"، حيث كرر موقف طوكيو بأن كوريا الجنوبية فشلت في الالتزام بالاتفاق الذي توصل إليه البلدان في عام 1965 لتطوير العلاقات بين الجانبين.وتعتبر تعليقات "سوغا" تكرارا لما كتبه وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" مؤخرًا في مقال نُشر في صحيفة "بلومبرغ".كما نقلت صحيفة "سانكي شيمبون" اليابانية اليومية عن "سوغا" قوله إن اتفاقية عام 1965 هي معاهدة يجب أن تلتزم بها جميع أجهزة الدولة في كل من كوريا واليابان، بما في ذلك السلطات الحكومية والتشريعية والقضائية.وأشار المسؤول الياباني إلى أنه إذا انتهك طرف ما هذه المعاهدة، فإنه يتوجب على الجانبيْن أولاً إجراء مناقشة لتسوية القضايا قبل إشراك طرف ثالث لطلب التحكيم.