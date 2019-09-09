تمديد أوقات تشغيل المترو والحافلات العامة في سيول خلال عطلة تشوسوك

Photo : YONHAP News

أعلنت إدارة مدينة سيول أمس الأحد عن إجراءات خاصة في قطاع النقل العام خلال فترة عطلة عيد الحصاد التقليدي "تشوسوك"، هذا الأسبوع.وفي هذا السياق، سيتم يوم الجمعة الموافق ليوم "تشوسوك"، وفي اليوم التالي له، تمديد أوقات تشغيل مترو الأنفاق والحافلات العامة داخل مدينة سيول إلى الساعة 2 صباحًا من اليوم التالي.وخلال فترة العطلة، ستمتد أوقات تشغيل الحافلات التي تسير على 129 طريقًا تمر عبر خمس محطات رئيسية للقطارات وأربع محطات رئيسية للحافلات.كما سيتم تمديد أوقات تشغيل الحافلات التي تمر عبر المتنزهات التذكارية يوميْ الجمعة والسبت لخدمة الأشخاص الذين يزورون قبور أقاربهم.وقررت إدارة المدينة أيضا أن يتم خلال الفترة من الغد الثلاثاء إلى الأحد القادم زيادة عدد الحافلات بين المدن وحافلات المسافات الطويلة التي تغادر من سيول إلى المناطق الريفية بمعدل 1166 رحلة يوميًا، لنقل حوالي 40 ألف مسافر إضافي يوميًا.