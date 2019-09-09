توقعات بانخفاض قياسي في نمو أسعار المستهلك في كوريا خلال هذا العام

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من المتوقع أن يصل النمو في أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي منخفض خلال هذا العام بسبب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية والبترولية.ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0,5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مسجّلة أقل رقم منذ أن بدأت هيئة الإحصاءات في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1965. كما يعد هذا الرقم أقل من الرقم القياسي المنخفض السابق البالغ 0,6% الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من عاميْ 1999 و2015.وتوقعت وزارة المالية والاستراتيجية وهيئة الإحصاءات الكورية أن يظل معدل التضخم في مستوى أقل من العام الماضي خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة، قبل أن ينتعش في نطاق يتراوح بين 0,5% إلى 1% بالقرب من نهاية العام.وبناء على ذلك، من المتوقع أن يسجل النمو السنوي في أسعار المستهلك في كوريا أقل من 0,5% هذا العام.وكانت كوريا قد سجلت نموًا سنويًا في أسعار المستهلك يقل عن 1% مرتيْن من قبل، الأولى في عام 1999 عندما تأثر الاقتصاد الكوري بشدة بالأزمة المالية الآسيوية حينذاك، والثانية في عام 2015 نتيجة لانتشار فيروس "ميرس" في البلاد.