بومبيو يقول إن ترامب سيصاب بخيبة أمل كبيرة إذا لم يعد كيم إلى المفاوضات

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الرئيس "دونالد ترامب" سيُصاب بـ"خيبة أمل كبيرة" إذا لم يعد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى طاولة المفاوضات.وأضاف "بومبيو" في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي"، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة تأمل في أن تعود خلال الأيام القادمة، أو ربما الأسابيع القليلة القادمة، إلى طاولة المفاوضات مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن "ترامب" وعد بالأمن والازدهار الاقتصادي لكوريا الشمالية.كما أعاد "بومبيو" التأكيد على أن "ترامب" سوف يصاب بخيبة أمل كبيرة إذا لم يعد "كيم" إلى طاولة المفاوضات، أو إذا أجرى اختبارات صاروخية تتناقض مع الاتفاقات التي أبرمها الجانبان.وجاءت هذه التصريحات بعد سلسلة من اختبارات الصواريخ الباليستية قصيرة المدى التي أجرتها كوريا الشمالية خلال الأشهر الأخيرة، وسط جمود المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.