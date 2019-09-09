فقدان 4 كوريين بعد انقلاب سفينة شحن قبالة سواحل جورجيا الأمريكية

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فُقد أربعة مواطنين كوريين جنوبيين بعد انقلاب سفينة شحن قبالة سواحل ولاية "جورجيا" في الولايات المتحدة الأمريكية، صباح أمس الأحد.وقالت مصادر مسؤولة في قوات حرس السواحل الأمريكية إنها بدأت عمليات إنقاذ بعد تلقي تقرير في حوالي الساعة 2 من صباح أمس الأحد يفيد بأن السفينة حاملة السيارات "غولدن باي" قد انقلبت في منطقة "سانت سايمونز ساوند" بالقرب من مدينة "برونزويك".وأوضحت المصادر أن السفينة كان على متنها 24 شخصًا، هم عبارة عن قبطان السفينة و23 من أفراد الطاقم. كما قال مسؤول في القنصلية الكورية الجنوبية في "أطلانتا" إنه تم إنقاذ 20 شخصًا، بينما لا يزال هناك أربعة مواطنين كوريين جنوبيين، يُعتقد أنهم كانوا في غرفة المحركات، في عداد المفقودين.وأوضح مسؤولو قوات حرس السواحل الأمريكية في وقت لاحق أنه من الخطر جدا دخول السفينة في الوقت الراهن للبحث عن المفقودين، بسبب وجود دخان ونيران كثيفة، وأنه سيتم استئناف عمليات البحث عندما تكون الأوضاع آمنة بالنسبة لأفراد الإنقاذ.وكانت السفينة حاملة السيارات "غولدن باي"، التابعة لشركة "هيون ديه غلوفيس" الذراع اللوجستية لمجموعة "هيون ديه موتور" الكورية للسيارات، تحمل حوالي أربعة آلاف مركبة وقت وقوع الحادث.