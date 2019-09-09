وفد كوري يزور واشنطن لمناقشة اتفاقية المعلومات العسكرية مع اليابان

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زار اثنان من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً لشرح قرار الحكومة الكورية بإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.ووفقا لتصريحات أدلت بها مصادر مسؤولة في الحكومة الكورية أمس الأحد، قام "كيم تيه جين" مدير إدارة شؤون أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية، بزيارة إلى واشنطن يوم الخميس الماضي وبصحبته "كيم جونغ هان" المسؤول عن شؤون آسيا والمحيط الهادئ في الوزارة، حيث ناقش المسؤولان الكوريان مع المسؤولين الأمريكيين القضايا التي تهم البلدين، بما في ذلك حالة التوتر المتصاعدة بين سيول وطوكيو، والناتجة جزئيًا عن قرار كوريا الجنوبية بإنهاء اتفاقية "الأمن العام للمعلومات العسكرية" مع اليابان.ومن المُعتقد أن المسؤوليْن الكوريين، اللذيْن نادراً ما يقومان بزيارة رسمية ضمن وفد واحد إلى الولايات المتحدة، قد أخبرا المسؤولين الأمريكيين بأن طوكيو مسؤولة إلى حد كبير عن إنهاء الاتفاقية.وتعد هذه هي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها مسؤولون كوريون رفيعو المستوى إلى واشنطن منذ أن قررت سيول إنهاء الاتفاقية يوم 22 أغسطس الماضي.