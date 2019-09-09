رئيس الوزراء يأمر بتقديم الإغاثة للمناطق المحلية في أعقاب إعصار لينغ لينغ

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وجه رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" أوامره للحكومة المركزية والحكومات المحلية بتقييم الأضرار الناجمة عن إعصار "لينغ لينغ" الذي ضرب بعض أجزاء من البلاد مؤخرا، وإطلاق أعمال الإغاثة بسرعة.وأصدر رئيس الوزراء هذه الأوامر أمس الأحد خلال اجتماع مع الوزراء ذوي الصلة، عُقد في المقر المركزي لإجراءات مكافحة الكوارث والسلامة، في العاصمة سيول. وحضر الاجتماع مسؤولون من 17 مدينة ومقاطعة عبر البلاد، إلى جانب وزراء الداخلية والزراعة والنقل والأراضي.وخلال الاجتماع، تم إطلاع "لي" على الأضرار الناجمة عن الإعصار في تقرير من وزارة الداخلية، كما تم استعرض الإجراءات ذات الصلة وخطط الإغاثة من قبل الوزارات والحكومات المحلية. ووجه رئيس الوزراء أوامره للحكومة بدعم السكان المحليين في أعمال الإغاثة من خلال تعبئة جميع القدرات الإدارية المتاحة، بما في ذلك الموارد العسكرية.ويذكر أن إعصار "لينغ لينغ" قد تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل أول من أمس السبت، كما تسبب في أضرار في جميع أنحاء البلاد بسبب الرياح القوية التي سجلت مستويات مرتفعة بلغت حوالي 54 مترا في الثانية. ويعد هذا المستوى هو خامس أقوى سرعة رياح ضمن الأعاصير التي ضربت شبه الجزيرة الكورية منذ عام 1959.