انتقادات لاذعة لنائب معارض لقيادة ابنه سيارة وهو في حالة سُكر

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يتعرض النائب البرلماني "تشانغ جي وان"، التابع لحزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي، لانتقادات شديدة بسبب قيادة ابنه لسيارة وهو في حالة سُكر، حيث دعت الأحزاب السياسية الأخرى "تشانغ" لتقديم استقالته.وكان "تشانغ يونغ جون" مغني الراب وابن النائب البرلماني، والمعروف في الساحة الفنية باسم "نو إل"، قد صدم دراجة نارية بسيارته في وقت مبكر من يوم أول من أمس السبت، في غرب سيول. ووفقا لمصادر في الشرطة، كان مستوى الكحول في الدم لديه عند وقوع الحادث 0,08%، وهومستوى مرتفع بما يكفي لإلغاء رخصة قيادته. وقد حاول الفنان الموسيقي البالغ من العمر 19 عامًا منع الضحية من الإبلاغ عن الحادث من خلال تقديم رشوة، حيث ذكر أن والده نائب برلماني.ومن جانبه دعا الحزب الديمقراطي الحاكم وأيضا أحزاب المعارضة الصغيرة، أمس الأحد، إلى إجراء تحقيقات شاملة في الحادث، لا سيما في الادعاءات بأن النائب "تشانغ" حاول بنفسه التستر على القضية باستخدام وضعه كنائب برلماني. وقالت الأحزاب السياسية إنه إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فإنه ينبغي على النائب أن يستقيل من مقعده في البرلمان.ويذكر أن النائب "تشانغ" قد شارك مؤخرًا في جلسة الاستماع الخاصة بالتأكيد على تعيين المرشح لمنصب وزير العدل "تشو كوك"، وانتقده بشدة بسبب المزاعم المتعلقة بابنته.