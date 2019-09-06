كوريا الجنوبية الأولى عالميا في طلبات بناء السفن للشهر الرابع

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احتفظت كوريا الجنوبية بالمركز الأول عالميا من حيث طلبات بناء السفن وذلك للشهرالرابع على التوالي.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أمس الأحد، حصلت شركات بناء السفن الكورية على صفقات يبلغ مجموع حمولتها 735 ألف طن لبناء 3 ناقلات للغاز الطبيعي المسال و13 ناقلة للنفط الخام في شهر أغسطس الماضي، وهو ما يمثل 73.5% من طلبات السوق العالمية.وبهذا تصدرت كوريا الجنوبية القائمة، من حيث حجم الصفقات خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بقيمة 11.3 مليار دولار، تلتها الصين التي حصلت على صفقات بلغت 10 مليارات و930 مليون دولار.وجاءت كوريا في المركز الثاني حيث حصلت على طلبات بمجموع 4 ملايين و640 ألف طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بعد الصين التي حصلت على طلبات بلغ حجمها 5 ملايين و20 ألف طن.وأرجعت الوزارة السبب في تصدر كوريا القائمة إلى القوة التنافسية التي تتمتع بها الشركات الكورية في بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام.