إعصار لينغ لينغ يسفر عن مصرع وإصابة 27 شخصا في كوريا

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أسفر الإعصار القوي "لينغ لينغ" الذي ضرب كوريا الجنوبية مؤخرا عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين .وطبقا لما ذكره المركز الكوري لمكافحة الكوارث والسلامة، لاقت سيدة عجوز مصرعها في إقليم بوريونغ بمقاطعة جنوب تشونغ تشنغ بعد تعرضها لرياح قوية، وتم سحق رجل حتى الموت في مدينة إنتشون نتيجة لانهيار جدار، فيما لاقى رجل آخر مصرعه في إقليم باجو بمقاطعة كيونغ كي بعد أن أصابته لوحة سقف عصفت بها رياح شديدة.وقال المركز إن 24 شخصا آخرين، بمن فيهم رجال الإطفاء والشرطة كانوا مصابين بجروح.وأضاف أن أكثر من 9400 من المنشآت على مستوى البلاد قد تعرضت للخسائر، منها المباني والمنازل والمصانع بالإضافة إلى الأراضي الزراعية والمنشآت الكهربائية.وكان الإعصار "لينغ لينغ" قد اجتاح الساحل الغربي من البلاد يوم السبت الماضي، مما نتج عنه هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية في جميع أنحاء البلاد.ووجه رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" أوامره للحكومة المركزية والحكومات المحلية خلال اجتماع الوزراء ذوي الصلة بتقييم حجم الأضرار الناجمة عن إعصار "لينغ لينغ"، وبذل كل جهودها لإعادة بناء ما دمره الإعصار باستخدام جميع الوسائل الممكنة.