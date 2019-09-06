ردود فعل حزبية متباينة على تعيين تشو كوك وزيرا للعدل

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من المتوقع أن تمر الأوضاع السياسية في البلاد بحالة أسوأ من الجمود بسبب تعيين الرئيس "مون جيه إين" المرشح "تشو كوك" لمنصب وزير العدل.وقد قام السكرتير الأول في مكتب الرئاسة لشؤون الإعلام "كانغ كي جونغ" بزيارة للبرلمان صباح اليوم الاثنين وقام بتسليم قرار الرئيس "مون" بتعيين "تشو كوك" وزيرا للعدل.وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "لي إين يونغ" إن الرئيس "مون" اتخذ قرارا مؤلما، معربا عن اعتقاده بأن الوزير الجديد "تشو" سيلتزم برغبة الشعب في إصلاح النيابة العامة.وأكد أن إصلاح النيابة العامة وتحقيقات النيابة العامة مع أسرة "تشو" تعتبران أمرين منفصلين يجب تنفيذهما بشكل متزامن، مشيرا إلى أن "تشو" قد تعهد بعدم تدخله في تحقيقات النيابة العامة.وأعرب كبير المتحدثين باسم الحزب الحاكم "هونغ إيك بيو" عن ترحيب الحزب بتعيين "تشو كوك" الذي يعتزم إصلاح القضاء.ومن جانبها، وصفت زعيمة التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "ناه كيونغ وان" التعيين بانه قرار يعارض الرأي العام، ويستبعد العدالة والعدل، مشيرة إلى أن هذا القرار سيتم تسجيله كأسوأ حدث منذ بداية الحكومة الدستورية في كوريا.وقال كبير المتحدثين للحزب المعارض الرئيسي "كيم ميونغ يون" إن تعيين "تشو كوك" يأتي في إطار نية حكومة الرئيس "مون" السيطرة على الشعب، وخوفا من الكشف عن فضيحة النفوذ السياسي.وقرر حزب كوريا الحرة تنظيم تجمع أمام مقر الرئاسة الكورية احتجاجا على تعيين "تشو كوك" وزيرا للعدل.أما حزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير فأعلن رفضه قرار الرئيس بتعيين "تشو كوك"، ووصفه بأنه قرار يحارب إرادة الشعب وتراجع للديمقراطية تحت حكم الرئيس "مون".