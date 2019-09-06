الرئيس مون يعين المرشح تشو كوك لمنصب وزير العدل رغم الجدل الشديد

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قام الرئيس الكوري"مون جيه إين" بتعيين المرشح "تشو كوك" لمنصب وزيرالعدل رغم الجدل الشديد المثار حوله، والمعارضة الحزبية على تعيينه، والرأي العام المضاد له، بالإضافة إلى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء أسرته، وذلك بعد مرور شهر على ترشيحه للمنصب.وأعلنت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة الكورية "كو مين جونغ" أن الرئيس "مون" وقع على مشروع تعيين "تشو كوك" و5 مرشحين آخرين لمناصب وزارية صباح اليوم الاثنين.وأعرب الرئيس "مون" عن أمله في أن يساهم تعيين "تشو"على رأس وزارة العدل في إصلاح جهاز النيابة العمومية، داعيا الشعب الكوري إلى تأييد هذا القرار.ومن جانبه ألقى وزير العدل الجديد "تشو كوك" كلمة بمناسبة توليه منصبه رسميا، تعهد خلالها بالمضي قدما في عملية إصلاح القضاء والنيابة العمومية.والجدير بالذكر أن من بين الوزراء المعينين الخمسة الآخرين، وزير العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات "تشي كي يونغ"، ووزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة "لي جونغ أوك"، ورئيس هيئة الاتصالات "هان سانغ هيوك"، ورئيس لجنة التجارة العادلة "تشو سونغ أوك" ، ورئيس لجنة الخدمات المالية "أون سونغ سو".وقالت المتحدثة "كو" إن مهام أولئك الوزراء الجدد قد بدأت بحلول منتصف ليل اليوم الاثنين حيث سيحضرون اجتماعا لمجلس الوزراء سيعقد غدا الثلاثاء.وكان بعض المراقبين أرجعوا السبب في تعيين "تشو كوك" وزيرا للعدل إلى عزم الرئيس "مون" القوي لإصلاح هيكل النيابة العامة، والحفاظ على القوة الدافعة لشؤون الدولة خلال الفترة المتبقية لرئاسته.ومن المرجح أن تواجه الدوائر السياسية تداعيات كبيرة من هذا التعيين بالإضافة إلى المواجهة بين مكتب الرئاسة والنيابة العامة واحتجاجات أحزاب المعارضة واسعة النطاق ضد الحكومة.