البنك المركزي : معدل النمو الاقتصادي الكوري يقل عن معدل النمو المحتمل

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أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين أن معدل النمو الاقتصادي الكوري يقل عن معدل النمو المحتمل.وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصاد الكوري، يقل في الآونة الأخيرة عن معدل النمو المحتمل الذي يشهد حاليا تراجعا سريعا.وكان البنك المركزي قد كشف في تقريره الصادر في شهر يوليو الماضي عن توقعاته بوصول معدل النمو المحتمل إلى نسبة تتراوح بين 2.5% و2.6% خلال عامي 2019 و2020.والجدير بالذكر أن معدل النمو المحتمل يتم تحديده بناء على العوامل المختلفة، بما في ذلك عدد السكان في سن العمل، وتراكم رؤوس الأموال من خلال الاستثمارات في المنشآت الصناعية والإنشاءات، بالإضافة إلى فاعلية النظام الاجتماعي.وبموجب تقرير البنك المركزي، كان متوسط معدل النمو المحتمل السنوي لكوريا الجنوبية يتراوح بين 5% و5.2% خلال عامي 2001 و2005، و4.1% و4.2% خلال عامي 2006 و2010، و3% و3.4% خلال عامي 2011 و2015، ومن المتوقع أن يصل إلى ما يتراوح بين 2.7% و2.8% خلال عامي 2016 و2020.وتوقع التقرير أن يشهد معدل النمو المحتمل تراجعا أكثر في المستقبل بسبب انخفاض عدد السكان في سن العمل الناجم عن تراجع نسبة المواليد الجديدة وارتفاع الشيخوخة، وتراجع الاستثمارات الناتجة عن زيادة عدم اليقين.وأكد التقرير على ضرورة زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال إصلاح الهيكل الاقتصادي، وتخفيف القيود، والتخلص من عدم فاعلية سوق العمل من أجل ضمان توسيع قوة النمو المحتمل للبلاد.والجدير بالذكر أن البنك المركزي قد توقع بلوغ معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام نسبة 2.2%، أي أقل من معدل النمو المحتمل بما يتراوح بين 0.3% و0.4%، وهو ما يتطلب خفض سعر الفائدة الأساسي.وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة في شهر يوليو الماضي بنسبة 0.25% ليبلغ مستوى 1.5% ، وسط توقعات بتخفيضه مرة أخرى الشهر القادم.