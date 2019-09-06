نقابة عمال شركة جنرال موتورز كوريا للسيارات تضرب عن العمل

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بدأت نقابة العمال لشركة "جنرال موتورز كوريا" للسيارات الإضراب عن العمل اليوم الاثنين، احتجاجا على رفض الشركة قبول مطالب النقابة بزيادة أجور العمال.وسيستمر الإضراب حتى يوم الحادي عشر من سبتمبر الجاري، أي قبل بداية إجازة عيد الحصاد "تشو سوك".ويشارك في الإضراب أكثر من من 8 آلاف من أعضاء نقابة العمال وحوالي ألفي عامل لمركز جي إم التكنولوجي للأبحاث والتطوير التابع لشركة جي إم كوريا للسيارات.وكانت نقابة العمال قد أخطرت شركة جي أم كوريا باعتزامها الإضراب عن العمل بدءا من يوم التاسع من سبتمبر، إذ لم تقدم الشركة للنقابة مسودة مكتوبة خاصة بزيادة أجور العمال حتى يوم السادس من الشهر ذاته.وقد طالبت النقابة بزيادة أجور العمال الأساسية بنسبة 5.65% ، ودفع 250% من الأجور المرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى 6.5 مليون وون في شكل حوافزعلى أساس سنوي.ومن جانبها، لا تزال شركة جنرال موتورز كوريا تتمسك بموقفها القاضي بتجميد أجور العمال عند المستوى الحالي نظرا لعجزها المتراكم خلال السنوات الخمس الماضية والذي يبلغ 4 تريليونات وون.