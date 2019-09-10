الرئيس يشكك في كفاءة جلسات الاستماع البرلمانية

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أثار الرئيس "مون جيه إين" الحاجة إلى تحسين عملية التصديق البرلمانية على تعيين المسؤولين الحكوميين، قائلاً إن النظام الحالي أصبح حجر عثرة أمام اختيار الأشخاص الموهوبين وتوحيد البلاد.وجاءت تصريحات مون أمس الاثنين في أثناء تقديمه شهادات التعيين لسبعة مسؤولين على المستوى الوزاري تم تعيينهم حديثًا، بمن فيهم وزير العدل "تشو كوك"، الذي تم تعيينه في وقت سابق من اليوم رغم الاتهامات التي تواجهها أسرته بارتكاب مخالفات، والانتقادات الصريحة من قبل أحزاب المعارضة.وقال "مون" إنه على الرغم من وجود سبعة مرشحين وزاريين في آخر تعديل وزاري، فإن البرلمان لم يقدم له سوى تقرير بشأن واحد منهم فقط، وهو وزير الزراعة الجديد "كيم هيون سو"، مشيراً إلى أنه واجه منذ بدء إدارته العديد من المشكلات في تعيين المرشحين، لا سيما ذوي العقلية الإصلاحية.وكان "مون" قد اشتكى أيضا قبل بدء جولته التي شملت ثلاث دول في جنوب شرق آسيا الأسبوع الماضي، من أن جلسات الاستماع البرلمانية يتم تسييسها، مما يجعل من الصعب تعيين الأشخاص الأكفاء.