حزب المعارضة الرئيسي يحتج بقوة على تعيين وزير العدل

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ندد حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي بشدة بتعيين "تشو كوك" وزيرا للعدل.وفي بيان أصدره يوم أمس الاثنين، اتهم كبير المتحدثين باسم الحزب "كيم ميونغ يون" الرئيس "مون جيه إين" بتجاهل صوت الشعب والضغط على النيابة العامة، بل وحتى محاولة السيطرة على الجمهور من خلال المضي قدما في تعيين "تشو". وادعى "كيم" أن حكم القانون قد مات، وأن التاريخ سيحكم على إساءة استخدام الرئيس "مون" للسلطة، كما حذر من أن حزبه لن يقف مكتوف الأيدي.ومن ناحية أخرى، وصفت المتحدثة باسم التكتل البرلماني للحزب "كيم هيون آه" تعيين "تشو" بأنه "إعلان حرب ضد الشعب"، وأنه "أسوأ قرار تعيين حكومي" في تاريخ النظام الدستوري للبلاد.ويخطط الحزب المعارض لعقد تجمعات في الهواء الطلق في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على تعيين "تشو" على مدار الأسبوع بأكمله، بما في ذلك فترة عطلة عيد الحصاد التقليدي "تشوسوك".