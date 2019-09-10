وزير المالية يتعهد بدعم التعافي من إعصار لينغ لينغ

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تعهد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "هونغ نام كي" بتقديم دعم من قبل الحكومة في مجال السياسات المالية والضريبية للمساعدة في أعمال التعافي السريع من آثار إعصار "لينغ لينغ". جاء ذلك خلال زيارة وزير المالية سوقاً في مدينة "كونغ جو" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، أمس الاثنين، حيث تعهد بتقديم مساعدة سريعة في مجالات التأمين ضد الكوارث وتكاليف الترميم ودعم الموظفين، من أجل التعويض عن الأضرار التي سببها الإعصار. كما تعهد "هونغ" بتقديم إعفاءات ضريبية بأشكال مختلفة للمواطنين في المناطق المتضررة.وفي حديثه للصحفيين بشأن الاقتصاد، قال الوزير "هونغ" إنه سيكون من الصعب تحقيق هدف النمو البالغ 2,4% هذا العام، لكن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق أعلى نمو ممكن من خلال استخدام جميع الأدوات السياسية المتاحة، ونفى في الوقت نفسه وجود خطط لتخفيض هدف النمو قائلا إن الحكومة ستركز على تحقيق هذا الهدف. وفيما يتعلق بانخفاض إمكانات النمو، شدد "هونغ" على الجهود المبذولة لزيادة مدخلات العمل ورأس المال من خلال تدابير لتسهيل الاستثمار ومكافحة انخفاض معدلات المواليد. كما تعهد الوزير بمراقبة العوامل الخارجية بحذر، مثل وضع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتوترات التجارية الكورية مع اليابان، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة تقلبات السوق غير المتوقعة.