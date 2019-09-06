الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بيونغ يانغ مستمرة في أنشطتها النووية

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قال القائم بأعمال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "كورنيل فيروتا" إن كوريا الشمالية مستمرة في تشغيل جزء من منشأتها النووية، معربا عن أسفه لذلك.وأضاف "فيروتا" في بيان له أمس الاثنين أنه رغم تعليق "بيونغ يانغ" تشغيل جزء من منشاتها النووية، إلا أنها تواصل ممارسة أنشطتها النووية في المنشآت الأخرى.وأكد المسؤول في الوكالة الدولية أن الأنشطة النووية لكوريا الشمالية لا تزال تثير قلقا بالغا، وتشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، معربا عن استعداد الوكالة للقيام بدور هام في التحقق من البرامج النووية لكوريا الشمالية، إذا تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الدول المعنية.ودعا "فيروتا" بيونغ يانغ إلى الوفاء الكامل بالتزاماتها بقرارات مجلس الأمن الدولي والتعاون السريع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحل كافة القضايا العالقة التي لم يتم حلها حتى الآن.