كوريا الشمالية تعرض استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر

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قالت كوريا الشمالية إنها مستعدة لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر، ولكن يتوجب على واشنطن أن تأتي إلى طاولة المفاوضات ومعها "مقترحات جديدة".صرحت بذلك "تشيه سون هي" النائبة الأولى لوزير خارجية كوريا الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.وأضافت "تشيه" أن كوريا الشمالية مستعدة للجلوس مع الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مناقشات شاملة في أواخر شهر سبتمبر الجاري، في وقت ومكان يتفق عليهما الجانبان.كما قالت نائبة الوزير إنها تريد أن تصدق أن الولايات المتحدة ستقدم اقتراحًا يخدم مصالح كلا الطرفين، وأن يكون مقبولًا لدى بيونغ يانغ.وأعربت "تشيه" عن اعتقادها بأن الولايات المتحدة لديها وقت كاف لإيجاد "طريقة جديدة لحساب الموقف"، وهو ما دعا إليه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في الخطاب الذي ألقاه في أبريل الماضي.وحذرت المسؤولة الكورية الشمالية من أنه إذا "لعبت الولايات المتحدة مرة أخرى من خلال سيناريو قديم" بصرف النظر عن طريقة الحساب الجديدة خلال الجولة التالية من المحادثات على مستوى العمل الثنائي، فقد ينتهي الاتفاق بين الجانبين.