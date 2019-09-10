ترامب يرد على العرض الكوري الشمالي بالقول إنه من الجيد عقد اجتماعات

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن عقد اجتماعات "شيء جيد" وأنه سيرى ما سوف يحدث بعد أن عرضت كوريا الشمالية استئناف المحادثات النووية في وقت لاحق من هذا الشهر.وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أمس الاثنين، بعد فترة وجيزة من صدور بيان من قبل نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي" تضمن هذا العرض ونشرته وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية.وقبيل مغادرته لحضور مسيرة انتخابية في ولاية كارولينا الشمالية، قال "ترامب" إنه رأى أن هناك بيانًا تم طرحه للتو يتعلق بكوريا الشمالية وأن هذا ما سوف يكون، مشيرا إلى أن عقد اجتماعات يعتبر أمرا جيدا وليس شيئًا سيئًا.وكانت "تشيه" قد قالت في وقت سابق من يوم أمس الاثنين إن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء "مناقشات شاملة" مع الولايات المتحدة حول مختلف القضايا في أواخر سبتمبر وفي مكان يتم تحديده بواسطة الطرفين.