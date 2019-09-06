إنقاذ جميع الكوريين الأربعة من سفينة الشحن المقلوبة قبالة السواحل الأمريكية

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أعلنت قوات حرس السواحل الأمريكىة أنها تمكنت من إنقاذ جميع أفراد الطاقم الكورى الجنوبى الأربعة الذين كانوا محاصرين داخل سفينة انقلبت قبالة الساحل الشرقى للولايات المتحدة أمس الاثنين.وأكدت قوات حرس السواحل الأمريكية أنه تم الانتهاء من إجراء عملية إنقاذ آمن لجميع الكوريين الأربعة في حوالي الساعة 6 من مساء الاثنين، موضحة أن فرق الإنقاذ استخرجت آخر فرد من طاقم السفينة "غولدن راي"، بأمان. وأضافت أن العمليات سوف تتحول الآن بشكل كامل إلى حماية البيئة وإزالة السفينة واستئناف حركة الملاحة التجارية في المنطقة.وجاءت هذه التصريحات بعد أكثر من 30 ساعة من انقلاب سفينة شحن السيارات "غولدن راي" على جانبها في أثناء مغادرتها ميناء "برونزويك" بولاية "جورجيا" أول من أمس الأحد.وفى وقت سابق من يوم أمس، أكدت قوات حرس السواحل الأمريكية أن أفراد الطاقم الأربعة على قيد الحياة، وأنها تمكنت من إنقاذ ثلاثة منهم أولاً، ثم تم إنقاذ آخر أفراد الطاقم الذين كانوا في المقصورة الهندسية، بأمان في وقت لاحق.وفي سيول قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الكوريين الأربعة في حالة جيدة نسبياً، وأنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية الطارئة.