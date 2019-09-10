المكتب الرئاسي يعقد اجتماعًا أمنيا طارئًا لبحث الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

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عقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي صباح اليوم الثلاثاء لبحث مسألة إطلاق صاروخين كوريين شماليين في البحر الشرقي في وقت مبكر من صباح اليوم.وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة في سيول "كو مين جونغ" للصحفيين فى رسالة مكتوبة بأن اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي بدأت الاجتماع في الساعة الثامنة و10 دقائق من صباح اليوم، باستخدام نظام الاتصالات الوطنية، وقد ترأس الاجتماع الطارئ "تشونغ أوي يونغ" رئيس مكتب الأمن القومي.وكانت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد كشفت في وقت سابق عن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين مجهولي الهوية باتجاه البحر الشرقي من منطقة داخلية في مقاطعة جنوب "بيونغ آن"، مشددة على أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع في حالة حدوث إطلاقات إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.وجاءت عملية الإطلاق هذه بعد أقل من يوم واحد من إعلان كوريا الشمالية عن استعدادها لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.