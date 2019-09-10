الصليب الأحمر الدولي يقدم مساعدات طوارئ لكوريا الشمالية بعد إعصار لينغ لينغ

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أعلنت منظمة الصليب الأحمر الدولية أنها ستقدم مساعدات عاجلة إلى كوريا الشمالية بعد أن ضربها إعصار "لينغ لينغ" في نهاية الأسبوع الماضي.وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أمس الاثنين إن إعصار "لينغ لينغ" تسبب في مصرع خمسة أشخاص، وألحق أضرارا بنحو 450 أسرة في كوريا الشمالية.وأضاف الاتحاد أن الفرق التابعة له تقوم حاليًا بتقييم الأضرار والاحتياجات في قرى كوريا الشمالية المتضررة، كما تقوم بتوزيع قطع من القماش المشمع والألحفة وأدوات المأوى وأدوات النظافة ولوازم المطابخ على الأسر المتضررة.وأوضح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أنه تمكن من إجراء عملية التوزيع بسرعة نظرا لوجود هذه اللوازم في مرافق للتخزين عبر كوريا الشمالية.وقد خصص الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في وقت سابق 56 ألف فرنك سويسري، أي ما يعادل حوالي 67 مليون وون كوري، لتقديم مساعدات الطوارئ إلى كوريا الشمالية قبل أن يضربها إعصار "لينغ لينغ".