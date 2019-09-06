69 % من الأمريكيين يؤيدون الزيادة أو الحفاظ على حجم القوات الأمريكية في كوريا

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يؤيد 7 من بين 10 مواطنين أمريكيين الزيادة أو الحفاظ على حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجراه مجلس شيكاغو الأمريكي للشؤون العالمية خلال الفترة من يوم السابع وحتى العشرين من شهر يوليو الماضي بناء على طلب من المؤسسة الكورية للتبادلات الدولية على 2059 من المواطنين الأمريكيين البالغين، أكد 12% من المشاركين في الاستطلاع على ضرورة زيادة حجم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، فيما أكد 57% منهم على ضرورة الحفاظ على حجمها عند المستوى الحالي.وأكد 16% منهم على ضرورة تخفيض حجم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، فيما دعا 13% منهم إلى سحبها من هناك .وبخصوص سؤال حول ضرورة تعبئة القوات الأمريكية للدفاع عن كوريا الجنوبية في حال تعرضها لهجوم من كوريا الشمالية، عبر 58% من المشاركين عن تأييدهم للتعبئة.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن مدى نفوذ كوريا الجنوبية على الولايات المتحدة لا يتعدى 5 نقاط من 10 نقاط، بعد أن كان عند مستوى 4.8 نقطة في العام الماضي، و4.5 نقطة عام 2017.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد وناقص 2.3%.