الأدلة غير كافية للشك في تدخل الحكومة في قضية الهاربين الكوريين عام 2016

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قالت هيئة حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية إنه لا يوجد أدلة كافية للاشتباه في وجود إكراه حكومي لإجبار مجموعة من عاملات المطاعم الكوريين الشماليين على الهروب إلى كوريا الجنوبية في عام 2016.وقد أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الموقف أمس الاثنين، وفقًا لجمعية المحامين من أجل الديمقراطية، التي قدمت التماسًا للنظر في القضية.وكانت الجمعية قد زعمت أن هروب 12 عاملة ومديرة مطعم "ريو كيونغ" في جنوب شرق الصين الذي تديره كوريا الشمالية كان بتخطيط من حكومة كوريا الجنوبية.وانتشرت شكوك في أن إدارة "بارك كون هيه" هي المتورطة في هروب المجموعة، حيث تم الكشف عن الأخبار قبل خمسة أيام من الانتخابات العامة لعام 2016، وربما أدى هذا إلى التأثير في عدد الأصوات التي حصل عليها حزب "سيه نوري" المحافظ الذي تنتمي إليه "بارك".كما ادعت مديرة المطعم أيضًا أن المخابرات العسكرية الكورية الجنوبية هددتها لتسهيل هروب المجموعة.لكن اللجنة خلصت إلى أنه لا يوجد أدلة كافية على تدخل حكومي غير قانوني وغير عادل في عملية الهروب.لكنها ذكرت أن كشف الحكومة عن أخبار الهروب لوسائل الإعلام المحلية قبل التواصل بشكل صحيح مع الهاربين كان غير قانوني، وقدمت طلبًا إلى النيابة للتحقيق في القضية.