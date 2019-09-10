محادثات هاتفية بين المبعوثين النوويين لسيول وواشنطن بعد عرض بيونغ يانغ للاجتماع

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أجرى المبعوثان النووييان لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات هاتفية أمس الاثنين، بعد أن أعلنت بيونغ يانغ عن استعدادها لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن.وقالت وزارة الخارجية إن "لي دو هون" الممثل الكوري الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية تحدث هاتفيًّا مع نظيره الأمريكي "ستيفن بيغون".وقالت الوزارة إن المسؤولين ناقشا الوضع الأخير في شبه الجزيرة الكورية، وكذلك سبل تحقيق نزع السلاح النووي ودفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.وأضافت أن المسؤولين اتفقا على الاجتماع في المستقبل القريب لمواصلة المناقشات.وكانت النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هوي" قد أعلنت أمس الاثنين أن كوريا الشمالية مستعدة للجلوس مع الولايات المتحدة لإجراء مناقشات شاملة في أواخر سبتمبر، في الوقت والمكان الذي يتفق عليه الجانبان.