الازدحام المروري يبلغ ذروته في عطلة التشوسوك صباح الخميس وظهر الجمعة

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من المتوقع أن تتسبب عطلة الخريف التقليدية في كوريا الجنوبية "التشوسوك" في ازدحام حركة المرور صباح الخميس وظهر الجمعة، وذلك في اليومين الأول والثاني من العطلة التي تستمر لمدة 4 أيام.ووفقًا لمسح أجرته وزارة النقل فقد أجاب نحو 30% أنهم يخططون للمغادرة إلى مسقط رأسهم يوم الخميس قبل الظهر.وقالت الوزارة إن أكثر من 25% قالوا إنهم يخططون للعودة إلى بيوتهم يوم السبت، بينما قال 23% إنهم سيعودون بعد ظهر الجمعة.ومن المتوقع أن تزدحم الطرق يوم الجمعة، حيث سيجتمع العائدون إلى بيوتهم مع الذاهبين لزيارة مسقط رأسهم في ذلك اليوم.وتوقعت الوزارة أن تستغرق الرحلة من سيول إلى بوسان نحو 8 ساعات ونصف الساعة، أي أطول بساعتين تقريبًا من السنوات السابقة.وسوف يستغرق الطريق من بوسان إلى سيول زمنًا مماثلًا، بينما يستغرق السفر من "موكبو" بمقاطعة "تشولا" الجنوبية إلى المناطق الغربية من سيول حوالي سبع ساعات و30 دقيقة.