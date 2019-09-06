النيابة تداهم منزل شخصية رئيسية في قضية صندوق الاستثمار

Photo : YONHAP News

قام المدعون العامون الذين يحققون في الاستثمارات المشبوهة لوزير العدل "تشو كوك" وعائلته بعملية مداهمة اليوم الثلاثاء.وقام مكتب المدعي العام لمقاطعة سيول بمداهمة منزل رئيس شركة "Wells CNT"، وهي الشركة المصنعة لأجهزة التحكم في مصابيح الشوارع والتي تلقت الاستثمارات من الصندوق الاستثماري.ويقال إن المدعين صادروا مواد وملفات كمبيوتر متعلقة بالاستثمارات.وقد حصلت الشركة على أكثر من 1.4 مليار وون من الاستثمارات التي قدمتها أسرة "تشو".وبعد تقديم الاستثمارات، شهدت الشركة ارتفاعًا حادًا في طلبات أعمال البناء الحكومية، مما أثار الشكوك بأن "تشو"، الذي كان آنذاك السكرتير الرئاسي الأول للشؤون المدنية، قد مارس نفوذه لتحقيق ذلك.وخلال جلسة التأكيد يوم الجمعة الماضي، قال "تشو" إنه ليس لديه علم بالشركة ولم يسع إلى ممارسة أي نفوذ لصالحها.