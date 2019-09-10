اليابان: القذائف الكورية الشمالية لم تصل إلى أراضي اليابان

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قالت اليابان اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد تأكيد لاختراق أي صاروخ باليستي الأراضي اليابانية، نافية وجود تهديد مباشر للأمن القومي.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية NHK أن طوكيو قالت إن القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء لم تخترق الأراضي اليابانية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.وقد قامت وكالات الأنباء اليابانية بتغطية سريعة للإطلاق الأخير لكوريا الشمالية ولردود الفعل حوله.وقالت وكالات الأنباء اليابانية إن الإطلاق الأخير الذي ينتهك قرارات الأمم المتحدة جاء بعد أقل من يوم واحد من إعلان بيونغ يانغ عن استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة.