حفلة موسيقية في المنطقة منزوعة السلاح لإحياء الذكرى السنوية الأولى لإعلان بيونغ يانغ

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تم إقامة حفلة موسيقية ضمت مجموعة متنوعة من الموسيقى الكورية والغربية الكلاسيكية والمعاصرة في محطة القطار الرمزية على الحدود بين الكوريتين أمس الاثنين، لإحياء الذكرى السنوية الأولى للقمة الأخيرة بين الكوريتين.وجمع الحفل الموسيقي وهو الأول من نوعه الموسيقيين من مختلف الألوان الموسيقية في محطة "دوراسان"، جنوب المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين، لإقامة العرض المشترك.كما تم إقامة عرض لراقصي الأقنعة الكوريين التقليديين، ثم عزف مقطوعة لباخ العازف الصيني الأمريكي الشهير "يو يو ما".وقد نظمت وزارة الثقافة هذا الحدث لإحياء الذكرى السنوية الأولى للقمة الثالثة بين الرئيس "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في 19 سبتمبر العام الماضي والتي انتهت بتوقيع الزعيمين على إعلان بيونغ يانغ لتأكيد عزمهما المشترك على إنهاء العداء العسكري وتعزيز التعاون.وقد حضر الحفل وزراء الثقافة والتوحيد والشؤون الخارجية والسفير البريطاني لدى كوريا الجنوبية.كما تمت دعوة بعض الهاربين الكوريين الشماليين وقدامى المحاربين الكوريين والجنود الأمريكيين المتمركزين بالقرب من الحدود، وعدد من المدنيين الكوريين الجنوبيين الذي تقع بلداتهم في الشمال.