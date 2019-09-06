ترامب يقيل مستشاره للأمن القومي جون بولتون

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء إنه قرر إقالة مستشاره للأمن القومي "جون بولتون" بسبب وجود "خلافات قوية" بينهما.وأوضح "ترامب" في تغريدة نشرها على صفحته في موقع "تويتر" أنه أبلغ "بولتون" في الليلة السابقة بأن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، حيث إنه لا يوافق بشدة على العديد من اقتراحاته، وهو نفس موقف مسؤولين آخرين في الإدارة تجاه "بولتون".وأضاف "ترامب" أنه طلب من "بولتون" تقديم استقالته أول من أمس الاثنين، وأنه تسلم الاستقالة في صباح اليوم التالي. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيتم تعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع القادم.وبعد فترة وجيزة من إعلان "ترامب"، أصدر "بولتون" تغريدة على تويتر عرض فيها رواية مختلفة لتلك الأحداث، حيث قال إنه عرض تقديم استقالته يوم الاثنين وأن "ترامب" اقترح أن يتحدث الاثنان في هذا الشأن في اليوم التالي.ويذكر أن "بولتون" هو ثالث مستشار للأمن القومي في إدارة "ترامب"، وقد تم تعيينه في أبريل من عام 2018، ويعتبر من بين الصقور في الإدارة الأمريكية، حيث ظل يدعو إلى اتباع نهج متشدد تجاه بلدان مثل كوريا الشمالية وإيران وفنزويلا.