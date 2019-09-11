العلوم وزير العلوم الجديد يعتبر قيود الصادرات اليابانية أكبر تحدٍ لوزارته

قال وزير العلوم والتكنولوجيا الجديد في كوريا الجنوبية إن التعامل مع القيود التجارية اليابانية سيكون أبرز أولوياته السياسية في منصبه.

جاء خلال كلمة ألقاها في حفل تنصيبه أمس الثلاثاء، حيث تعهد وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعين حديثًا، "تشيه كي يونغ"، ببذل جهود في الوقت المناسب لتعزيز اعتماد كوريا على نفسها في إنتاج المواد والمكونات الصناعية الرئيسية حتى لا تتأثر الصناعة الوطنية سلبا بسبب أي دولة أخرى.

وقال "تشيه" إن وزارته ستقوم على وجه التحديد بدعم معامل الأبحاث الوطنية وربط كل منشأة رئيسية في جميع أنحاء البلاد بها كوسيلة لزيادة القدرات البحثية.

كما أكد على الحاجة إلى زيادة الجانب العملي التطبيقي في البحوث ذات الصلة من قبل الصناعات والأكاديميات ومراكز الفكر، بالإضافة إلى زيادة تسويق نتائج البحوث.

