حزبان معارضان يتخذان إجراءات مشتركة لإقالة وزير العدل

Photo : YONHAP News

قرر حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي وحزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير توحيد صفوفهما ضد تعيين وزير العدل الجديد "تشو كوك". وعقد زعماء الحزبيْن المعارضين اجتماعًا أمس الثلاثاء حيث اتفقوا على الدفع بشكل مشترك من أجل اقتراح يطالب بفصل "تشو"، الذي كان يشغل من قبل أيضا منصب مساعد الرئيس، إلى جانب إجراء تحقيق برلماني في مجموعة من الاتهامات المحيطة به وبأسرته.وقالت "نا كيونغ وان" زعيمة التكتل البرلماني لحزب "كوريا الحرة" في تصريحات للصحفيين إن حزبها سيسعى إلى عقد تحالف أوسع مع كل نائب برلماني يعارض تعيين "تشو"، من أجل تمرير اقتراح إقالته من منصبه. وفيما يتعلق بموعد تحرك الأحزاب السياسية لإجراء تحقيقات برلمانية في الاتهامات بشأن وجود مخالفات ارتكبها "تشو"، قالت "نا" إن هناك حاجة إلى عقد المزيد من المحادثات في هذا الشأن.ومن جانبه أوضح "أوه شين هوان" زعيم التكتل البرلماني لحزب "الإصلاح المستقبلي" أن هناك إمكانية بعقد تحالف مع أحزاب المعارضة الصغيرة الأخرى أو النواب البرلمانيين الذين ينتهجون "سياسات بديلة"، لكنه أكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات بعد مراقبة الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحقيقات التي تجريها النيابة حاليا في مخالفات أسرة وزير العدل.