بومبيو يهنئ الكوريين في كل مكان بعيد تشوسوك

أعرب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، أمس الثلاثاء، عن أمنياته للمواطنين في كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، بقضاء أوقات سعيدة في عيد الحصاد التقليدي "تشوسوك".وقال "بومبيو" في بيان أصدره إنه بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة وشعبها، يتمنى لشعبي كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية ولكل الكوريين في جميع أنحاء العالم، قضاء عطلة سعيدة في "تشوسوك".وأشار "بومبيو" إلى أنه خلال هذا العيد الذي يقوم فيه الكوريون بالسفر إلى مساقط رؤوسهم وتبادل الهدايا والطعام، يتذكر جميع الناس أنه يجب أن يتوقفوا للحظة ويشعروا بالامتنان على وجود العديد من النِعَم في هذه الحياة.كما تحدث وزير الخارجية الأمريكي بشكل إيجابي عن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تقديم أمنياته بمناسبة عيد الحصاد، وقال إن هذا الوقت أيضا مناسب للتأمل في قوة التحالف الأمريكي مع كوريا الجنوبية، وهو تحالف يقف على أساس متين من القيم المشتركة للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، والمصالح المشتركة في تحقيق السلام والازدهار.