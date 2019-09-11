452 ألف وظيفة جديدة في كوريا في أغسطس

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شهدت سوق التوظيف في كوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس الماضي زيادة بلغت 425 ألف وظيفة جديدة، وهو أكبر نمو في عدد الوظائف الجديدة منذ عامين وخمسة أشهر.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي عدد الحاصلين على وظائف في أغسطس 27 مليونا و350 ألف شخص، بزيادة مقدارها 452 ألفا، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويعتبر هذا النمو الشهري في عدد الوظائف الجديدة هو الأكبر منذ مارس 2017، عندما سجل 463 ألفا. كما يعتبر هذا الرقم هو الأكبر أيضًا بالنسبة لشهور أغسطس منذ عام 2014 عندما بلغ 670 ألفًا.وأضاف التقرير أن معدل البطالة في كوريا قد انخفض بمقدار نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي، ليصل إلى 3% في أغسطس، حيث انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 275 ألفا على أساس سنوي، ليصل إلى 858 ألف شخص، وهو ما يعد أكبر انخفاض منذ ثماني سنوات وسبعة أشهر.ووصل معدل التوظيف في البلاد إلى 61,4%، بزيادة 0,5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.