المؤشر الاقتصادي الرئيسي لكوريا ينخفض للشهر السادس والعشرين على التوالي

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انخفض المؤشر الرئيسي الذي يقيس اتجاه اقتصاد كوريا الجنوبية للشهر السادس والعشرين على التوالي، في شهر يوليو الماضي.ووفقًا لبيانات صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء، بلغ المؤشر الرئيسي المركب للاقتصاد الكوري الجنوبي 98,79 نقطة في يوليو، بانخفاض مقداره 0,08 نقطة مقارنة بما كان عليه في الشهر السابق.وبذلك يكون المؤشر الرئيسي لكوريا الجنوبية قد ظل ينخفض لمدة 26 شهرًا متتالية منذ أن وصل إلى 101,7 نقطة في مايو من عام 2017. ويعتبر هذا أطول سلسلة من انخفاض المؤشر منذ بدء تجميع البيانات ذات الصلة في يناير من عام 1990.ويذكر أن مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يقيس الأداء الاقتصادي خلال الفترة التالية التي تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر، وتدل قراءة المؤشر فوق 100 نقطة على أن الاقتصاد يتوسع، بينما تدل قراءته تحت 100 نقطة على أن الاقتصاد يتقلص.وقد ظل مؤشر كوريا الجنوبية في مستوى يقل عن الرقم القياسي الرئيسي البالغ 100 نقطة لمدة عام.