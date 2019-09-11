المضيفون العاملون في القطارات السريعة يبدؤون إضرابًا قبيل عطلة تشوسوك

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يبدأ المضيفون العاملون في القطارات السريعة وفائقة السرعة، "كيه تي إكس" و"إس آر تي"، في كوريا الجنوبية، إضرابًا اليوم الأربعاء، أي قبل يوم واحد من بدء عطلة عيد الحصاد التقليدي "تشوسوك". وقرر المضيفون الاستمرار في الإضراب حتى يوم الاثنين القادم، وذلك بعد أن يعقدوا مظاهرة حاشدة في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.ويذكر أنه يتم حاليا تعيين أطقم الضيافة في القطارات بواسطة شركة تابعة لشركة كوريا لخطوط السكك الحديدية "كوريل"، بينما يتم تعيين المسؤولين عن سلامة القطارات مباشرةً بواسطة "كوريل". ومن المفترض أن يقدم أفراد طاقم الضيافة خدمات داخل القطارات فقط، وألا يشاركوا في الشؤون ذات الصلة بالأمن والسلامة، لكنهم يشتكون من أنهم يُجبرون على المشاركة في الخدمات المتعلقة بالسلامة في حالات الطوارئ، وبالتالي فهم يطالبون "كوريل" بأن يتم تعيينهم بشكل مباشر من قبل الشركة.ومن جانبها قالت إدارة قطارات "كيه تي إكس" إنه لن يكون هناك أي انقطاع في عمليات القطارات خلال عطلة "تشوسوك"، موضحة أنها ستقوم بحشد مسؤولين من مقرها لرعاية المسافرين، بينما تعهدت إدارة قطارات "إس آر تي" بالحد من أي إزعاج عن طريق تعبئة موظفين بدلاء.