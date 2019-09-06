الرئيس الكوري يبعث برسالة شكر إلى نظيره الأمريكي بعد إنقاذ أفراد الطاقم الكوري

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صرحت الناطقة باسم مقر الرئاسة الكورية "كو مين جونغ" بأن الرئيس الكوري "مون جيه إين" وجه أمس الثلاثاء رسالة شكر إلى نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" بعد عملية الإنقاذ الناجحة لجميع أفراد الطاقم الكوري الذي كان على متن سفينة انقلبت قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.وأعرب الرئيس "مون" في رسالته عن الشكر قائلا إن الأنباء التي حملت خبر إنقاذ الكوريين الأربعة بفضل الجهود السريعة والفعالة لقوات حرس السواحل الأمريكية، منحت الكثير من الطمأنينة والسعادة للمواطنين الكوريين.كما قالت الناطقة "كو" إن الرئيس "مون" بعث برسالة أخرى إلى قائد القوات الأمريكية "كارل شولتش" أعرب له فيها عن الشكر والتقدير للشجاعة والجهود التي أبدتها كوادر القوات في عملية إنقاذ الكوريين الأربعة.